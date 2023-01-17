Агапова (Переведенцева) Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Переведенцева) Прасковья Александровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

10.10.1824 ст.

Дата смерти

15.11.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1824 ст.

Отец: Переведенцев Александр Еремеевич

Мать: Переведенцева Феодосия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
20.01.1844 ст.

Муж: Агапов Роман Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Роман Андреевич Агапов 26 лет Невеста: умершего Красноярского мещанина Александра Еремеевича Переведенцова дочь девица Прасковья Александровна 19 лет. Поручители : по жениху: о... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1845 ст.

Сын: Агапов Стефан Романович

Отец ребёнка: Агапов Роман Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Родители: Красноярский служащий казак Роман Андреевич Агапов и жена его Прасковья Александровна. Восприемники: Разночинского общества, государственный крестьянин Роман Михайлович Тарасов и служащего ... Показать все
Рождение ребёнка
26.06.1847 ст.

Дочь: Агапова Агрипина Романовна

Отец ребёнка: Агапов Роман Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Родители: Красноярский служащий казак Роман Андреевич Агапов и жена его Прасковья Александровна. Восприемники: Красноярский мещанин Стефан Афанасьевич Антонов и Красноярского отставного казака Леонт... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1848 ст.

Сын: Агапов Константин Романович

Отец ребёнка: Агапов Роман Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Родители: Красноярский служащий казак Роман Андреевич Агапов и жена его Прасковья Александровна. Восприемники: Красноярский служащий казак Николай Павлович Зеленикин? и умершего Красноярского мещанин... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1851

Сын: Агапов Василий Романович

Отец ребёнка: Агапов Роман Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский служащий казак Стефан Андрианович Мартынов и Красноярского умершего мещанина Ильи Ивановича Тарасова дочь девица Анна Ильинична https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-28... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1853 ст.

Сын: Агапов Петр Романович

Отец ребёнка: Агапов Роман Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещанине Григорий Матвеевич Переведенцев и Ильи Александровича Макаренкова жена Екатерина Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-5 файл 221 номер 91
Рождение ребёнка
05.05.1856 ст.

Дочь: Агапова Александра Романовна

Отец ребёнка: Агапов Роман Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский отставной казак Андриан Яковлевич Мартынов и вдова казачка Анна Кузьминична Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-5 файл 496 номер 38
Рождение ребёнка
05.12.1858 ст.

Сын: Агапов Николай Романович

Отец ребёнка: Агапов Роман Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещанине Стефан Иванович Никешин и Матвея Еремеевича Иванова дочь девица Мавра Матвеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 143 номер 116
Рождение ребёнка
05.11.1861 ст.

Сын: Агапов Михаил Романович

Отец ребёнка: Агапов Роман Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казачей команды урядник Петр Бородин и казака Степана Агапова жена Прасковья Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 423 номер 100
Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.

Дочь: Серебрякова Елена Романовна

Отец ребёнка: Агапов Роман Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1868

Дочь: Куранова Гликерия Романовна

Отец ребёнка: Агапов Роман Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
15.11.1892 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 68 лет от старческого маразма Метрические записи об умерших Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии за 1892 г. https://rodoslovnaya.astrobl.r... Показать все
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