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Переведенцев Александр Еремеевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Жена

Вычислено 1795 г.р.
Вычислено 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Переведенцев Еремей Иванович

Мать: Переведенцева Наталья Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
14.01.1817 ст.

Жена: Переведенцева Феодосия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский государственный крестьянин Александр Еремеевич Переведенцев Невеста: дочь Красноярского государственного крестьянина Ивана Иванова Поручители: Красноярский государственный крестья... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1818 ст.

Сын: Переведенцев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Переведенцева Феодосия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: брат его родной Василий Еремеевич Переведенцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 506 номер 116
Рождение ребёнка
20.04.1823 ст.

Дочь: Переведенцева Александра Александровна

Мать ребёнка: Переведенцева Феодосия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярского мещанина Леонтия Васильевича Болдырева жена Анна Еремеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 638 номер 38
Рождение ребёнка
10.10.1824 ст.

Дочь: Агапова Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Переведенцева Феодосия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.09.1827 ст.

Дочь: Переведенцева Анна Александровна

Мать ребёнка: Переведенцева Феодосия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Государственного крестьянина Еремея Ивановича Переведенцева дочь Агрофена Еремеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 32 номер 115
Рождение ребёнка
03.07.1829 ст.

Дочь: Переведенцева Агриппина Александровна

Мать ребёнка: Переведенцева Феодосия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: вдова мещанка Анна Ивановна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 76 номер 3
Бракосочетание
30.08.1830 ст.

Жена: Переведенцева Акулина Иванова

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: гос. крестьянин Александр Еремеевич Переведенцев -30 лет вторым браком Невеста: дочь Красноярского мещанина Ивана Леонтьева девица Акулина Ивановна - 30 лет Поручители: отец родной жениха Ерем... Показать все
Смерть
Неизвестно
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