Переведенцева (Леонтьева) Акулина Иванова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.08.1830 ст.
Жених: гос. крестьянин Александр Еремеевич Переведенцев -30 лет вторым браком Невеста: дочь Красноярского мещанина Ивана Леонтьева девица Акулина Ивановна - 30 лет Поручители: отец родной жениха Ерем... Показать все