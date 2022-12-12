Переведенцева (Леонтьева) Акулина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переведенцева (Леонтьева) Акулина Иванова

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
30.08.1830 ст.

Муж: Переведенцев Александр Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: гос. крестьянин Александр Еремеевич Переведенцев -30 лет вторым браком Невеста: дочь Красноярского мещанина Ивана Леонтьева девица Акулина Ивановна - 30 лет Поручители: отец родной жениха Ерем... Показать все
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