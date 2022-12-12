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Переведенцев Еремей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Переведенцев Иван

Мать: не указана

Еремей, но с 1819 года в нескольких записях Ерофей
Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Сын: Переведенцев Василий Еремеевич

Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Запись в рекрутском списке мещан в 1868 году - 74 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 44 номер 82
Бракосочетание
До 1799

Жена: Переведенцева Наталья Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
в метрической записи о рождении 1.11.1814 года была восприемником. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 380 номер 118
Рождение ребёнка
01.05.1800 ст.

Сын: Переведенцев Герасим Еремеевич

Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
отец поселянин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 29 номер 12
Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Переведенцев Александр Еремеевич

Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.09.1802 ст.

Дочь: Болдырева Анна Еремеевна

Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярского государственного крестьянина Ивана Иванова жена его вдова Авдотья https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 57 номер 86
Рождение ребёнка
24.03.1805 ст.

Сын: Переведенцев Иоанн Еремеевич

Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский государственный крестьянин Василий Измайлов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 128 номер 43
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Переведенцев Матвей Еремеевич

Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Сын: Переведенцев Митрий Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.04.1809

Сын: Переведенцев Федор Еремеевич

Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Семен? Иванов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 225 номер 37
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Аристова Агриппина Еремеевна

Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.09.1815 ст.

Дочь: Переведенцева Пелагея Еремеевна

Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Крестьянка Елена Данилова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 415 номер 98
Рождение ребёнка
07.08.1817 ст.

Сын: Переведенцев Алексей Еремеевич

Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Прокофий Гаврилов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 466 номер 16
Смерть
Неизвестно
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