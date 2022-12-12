Переведенцев Еремей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Переведенцев Иван
Мать: не указана
Сын: Переведенцев Василий Еремеевич
Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна
Сын: Переведенцев Герасим Еремеевич
Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна
Сын: Переведенцев Александр Еремеевич
Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна
Дочь: Болдырева Анна Еремеевна
Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна
Сын: Переведенцев Иоанн Еремеевич
Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна
Сын: Переведенцев Матвей Еремеевич
Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна
Сын: Переведенцев Митрий Еремеевич
Мать ребёнка: не указана
Сын: Переведенцев Федор Еремеевич
Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна
Дочь: Аристова Агриппина Еремеевна
Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна
Дочь: Переведенцева Пелагея Еремеевна
Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна
Сын: Переведенцев Алексей Еремеевич
Мать ребёнка: Переведенцева Наталья Николаевна