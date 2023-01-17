Переведенцева Пелагея Еремеевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1815 ст.
Дата смерти16.09.1815 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1815 ст.
Восприемники: Крестьянка Елена Данилова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 415 номер 98
Смерть
16.09.1815 ст.
умерла в возрасте 12 дней https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 386 номер 35