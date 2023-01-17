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Переведенцева Пелагея Еремеевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

05.09.1815 ст.

Дата смерти

16.09.1815 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1815 ст.

Отец: Переведенцев Еремей Иванович

Мать: Переведенцева Наталья Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Крестьянка Елена Данилова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 415 номер 98
Смерть
16.09.1815 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 12 дней https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 386 номер 35
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