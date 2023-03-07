Переведенцева Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Переведенцев Василий Еремеевич
Отец ребёнка: Переведенцев Еремей Иванович
Сын: Переведенцев Герасим Еремеевич
Отец ребёнка: Переведенцев Еремей Иванович
Сын: Переведенцев Александр Еремеевич
Отец ребёнка: Переведенцев Еремей Иванович
Дочь: Болдырева Анна Еремеевна
Отец ребёнка: Переведенцев Еремей Иванович
Сын: Переведенцев Иоанн Еремеевич
Отец ребёнка: Переведенцев Еремей Иванович
Сын: Переведенцев Матвей Еремеевич
Отец ребёнка: Переведенцев Еремей Иванович
Сын: Переведенцев Федор Еремеевич
Отец ребёнка: Переведенцев Еремей Иванович
Дочь: Аристова Агриппина Еремеевна
Отец ребёнка: Переведенцев Еремей Иванович
Дочь: Переведенцева Пелагея Еремеевна
Отец ребёнка: Переведенцев Еремей Иванович
Сын: Переведенцев Алексей Еремеевич
Отец ребёнка: Переведенцев Еремей Иванович