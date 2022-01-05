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Переведенцев Василий Еремеевич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1770 г.р.

Мать

Вычислено 1772 г.р.

Жена

Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1808 г.р.
1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: Переведенцев Еремей Иванович

Мать: Переведенцева Наталья Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1795 году -3 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 114 Запись в рекрутском списке мещан в 1868 году - 74 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413... Показать все
Бракосочетание
14.02.1815 ст.

Жена: Переведенцева (Трисоногова) Дарья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский государственный крестьянин Василий Еремеевич Переведенцев Невеста: дочь Красноярского отставного казака Ивана Антоновича Трисоногова девица Дарья Ивановна Поручители: отец родной ... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1818 ст.

Сын: Переведенцев Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Переведенцева (Трисоногова) Дарья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
отец: Василий Иванович (видимо ошибка в записи) Восприемник: казак Трисоногов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 508 номер 112
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.

Сын: Переведенцов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.09.1823 ст.

Сын: Переведенцев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Переведенцева (Трисоногова) Дарья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: служивый казак Иван Трисоногов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 645 номер 100
Рождение ребёнка
09.08.1826 ст.

Сын: Переведенцев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Переведенцева (Трисоногова) Дарья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
отец: мещанин Восприемник: гос. крестьянин Григорий Переведенцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 9 номер 74
Рождение ребёнка
16.06.1829 ст.

Сын: Переведенцев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Переведенцева (Трисоногова) Дарья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Прокопий Андреевич Гаврилов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 77 номер 75
Рождение ребёнка
17.07.1830 ст.

Сын: Переведенцев Илья Васильевич

Мать ребёнка: Переведенцева (Трисоногова) Дарья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Прокопий Андреевич Гаврилов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 110 номер 106
Бракосочетание
Около 1832

Жена: Переведенцева Варвара Денисовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.08.1833 ст.

Дочь: Переведенцева Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Переведенцева Варвара Денисовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Тимофей Михайлов (Ильин) и Красноярской команды казака Павла Дмитриева (Аристова) жена Аграфена Еремеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Переведенцев Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Год рождения из рекрутского списка. В 1868 году -31 год. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 44 номер 82
Бракосочетание
04.01.1847 ст.

Жена: Переведенцева (Куранова) Дарья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: купеческий сын Иван Васильевич Переведенцов - 23 лет Невеста: Дарья Ивановна - 16 лет, дочь умершего казака Ивана Васильевича Куранова Поручители: отец жениха - купец Василий Еремеевич Переведе... Показать все
Работа или профессия
1868
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Запись в рекрутском списке мещан за 1868 г: 74 года, имеет в городе Красном Яру дом с садом в 50 рублей серебром Неграмотный, занимается рыболовством https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1... Показать все
Смерть
Неизвестно

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