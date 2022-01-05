Переведенцев Василий Еремеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1794
В 1795 году -3 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 114 Запись в рекрутском списке мещан в 1868 году - 74 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413... Показать все
Бракосочетание
14.02.1815 ст.
Жених: Красноярский государственный крестьянин Василий Еремеевич Переведенцев Невеста: дочь Красноярского отставного казака Ивана Антоновича Трисоногова девица Дарья Ивановна Поручители: отец родной ... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1818 ст.
Сын: Переведенцев Иоанн Васильевич
Мать ребёнка: Переведенцева (Трисоногова) Дарья Ивановна
отец: Василий Иванович (видимо ошибка в записи) Восприемник: казак Трисоногов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 508 номер 112
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.
Сын: Переведенцов Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1823 ст.
Сын: Переведенцев Иван Васильевич
Мать ребёнка: Переведенцева (Трисоногова) Дарья Ивановна
Восприемник: служивый казак Иван Трисоногов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 645 номер 100
Рождение ребёнка
09.08.1826 ст.
Сын: Переведенцев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Переведенцева (Трисоногова) Дарья Ивановна
отец: мещанин Восприемник: гос. крестьянин Григорий Переведенцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 9 номер 74
Рождение ребёнка
16.06.1829 ст.
Сын: Переведенцев Петр Васильевич
Мать ребёнка: Переведенцева (Трисоногова) Дарья Ивановна
Восприемник: Красноярский мещанин Прокопий Андреевич Гаврилов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 77 номер 75
Рождение ребёнка
17.07.1830 ст.
Сын: Переведенцев Илья Васильевич
Мать ребёнка: Переведенцева (Трисоногова) Дарья Ивановна
Восприемник: Красноярский мещанин Прокопий Андреевич Гаврилов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 110 номер 106
Бракосочетание
Около 1832
Рождение ребёнка
07.08.1833 ст.
Дочь: Переведенцева Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Переведенцева Варвара Денисовна
Восприемники: Красноярский мещанин Тимофей Михайлов (Ильин) и Красноярской команды казака Павла Дмитриева (Аристова) жена Аграфена Еремеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Сын: Переведенцев Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Год рождения из рекрутского списка. В 1868 году -31 год. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 44 номер 82
Бракосочетание
04.01.1847 ст.
Жених: купеческий сын Иван Васильевич Переведенцов - 23 лет Невеста: Дарья Ивановна - 16 лет, дочь умершего казака Ивана Васильевича Куранова Поручители: отец жениха - купец Василий Еремеевич Переведе... Показать все
Работа или профессия
1868
Запись в рекрутском списке мещан за 1868 г: 74 года, имеет в городе Красном Яру дом с садом в 50 рублей серебром Неграмотный, занимается рыболовством https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1... Показать все
Смерть
Неизвестно