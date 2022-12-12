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Переведенцев Николай Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837

Отец: Переведенцев Василий Еремеевич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Год рождения из рекрутского списка. В 1868 году -31 год. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 44 номер 82
Работа или профессия
1868
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жена Авдотья - 30 лет. Неграмотен. Занимается рыболовством. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 44 номер 82
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переведенцева Варвара Денисовна

Смерть
Неизвестно
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