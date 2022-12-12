Переведенцев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837
Отец: Переведенцев Василий Еремеевич
Мать: не указана
Год рождения из рекрутского списка. В 1868 году -31 год. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 44 номер 82
Работа или профессия
1868
Жена Авдотья - 30 лет. Неграмотен. Занимается рыболовством. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 44 номер 82
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно