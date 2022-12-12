Переведенцева Варвара Денисовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения из рекрутского списка. В 1868 году -60 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 44 номер 82
Бракосочетание
Около 1832
Рождение ребёнка
07.08.1833 ст.
Дочь: Переведенцева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Переведенцев Василий Еремеевич
Восприемники: Красноярский мещанин Тимофей Михайлов (Ильин) и Красноярской команды казака Павла Дмитриева (Аристова) жена Аграфена Еремеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно