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Переведенцева Варвара Денисовна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1794 г.р.
Вычислено 1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Год рождения из рекрутского списка. В 1868 году -60 лет. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 44 номер 82
Бракосочетание
Около 1832

Муж: Переведенцев Василий Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.08.1833 ст.

Дочь: Переведенцева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Переведенцев Василий Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Тимофей Михайлов (Ильин) и Красноярской команды казака Павла Дмитриева (Аристова) жена Аграфена Еремеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переведенцев Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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