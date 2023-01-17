Переведенцева Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.08.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1833 ст.
Восприемники: Красноярский мещанин Тимофей Михайлов (Ильин) и Красноярской команды казака Павла Дмитриева (Аристова) жена Аграфена Еремеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл... Показать все
Смерть
Неизвестно