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Переведенцева Евдокия Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

07.08.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1833 ст.

Отец: Переведенцев Василий Еремеевич

Мать: Переведенцева Варвара Денисовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Тимофей Михайлов (Ильин) и Красноярской команды казака Павла Дмитриева (Аристова) жена Аграфена Еремеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл... Показать все
Смерть
Неизвестно
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