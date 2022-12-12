Переведенцев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1826 ст.
отец: мещанин Восприемник: гос. крестьянин Григорий Переведенцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 9 номер 74
Работа или профессия
1868
Неграмотный, неоседлый, занимается рыболовством, 39 лет Жена Аграфена - 38 лет, дочь Матрена -10 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 44 номер 84
Смерть
Неизвестно