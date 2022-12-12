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Переведенцев Александр Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

09.08.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

Вычислено 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1826 ст.

Отец: Переведенцев Василий Еремеевич

Мать: Переведенцева Дарья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
отец: мещанин Восприемник: гос. крестьянин Григорий Переведенцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 9 номер 74
Работа или профессия
1868
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Неграмотный, неоседлый, занимается рыболовством, 39 лет Жена Аграфена - 38 лет, дочь Матрена -10 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-454-op-1-d-1413 файл 44 номер 84
Смерть
Неизвестно
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