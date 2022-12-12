Переведенцева (Трисоногова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переведенцева (Трисоногова) Дарья Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1791

Дата смерти

28.01.1832 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: Трисоногов Иван Антонович

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
14.02.1815 ст.

Муж: Переведенцев Василий Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский государственный крестьянин Василий Еремеевич Переведенцев Невеста: дочь Красноярского отставного казака Ивана Антоновича Трисоногова девица Дарья Ивановна Поручители: отец родной ... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1818 ст.

Сын: Переведенцев Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Переведенцев Василий Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
отец: Василий Иванович (видимо ошибка в записи) Восприемник: казак Трисоногов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 508 номер 112
Рождение ребёнка
23.09.1823 ст.

Сын: Переведенцев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Переведенцев Василий Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: служивый казак Иван Трисоногов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 645 номер 100
Рождение ребёнка
09.08.1826 ст.

Сын: Переведенцев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Переведенцев Василий Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
отец: мещанин Восприемник: гос. крестьянин Григорий Переведенцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 9 номер 74
Рождение ребёнка
16.06.1829 ст.

Сын: Переведенцев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Переведенцев Василий Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Прокопий Андреевич Гаврилов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 77 номер 75
Рождение ребёнка
17.07.1830 ст.

Сын: Переведенцев Илья Васильевич

Отец ребёнка: Переведенцев Василий Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Прокопий Андреевич Гаврилов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 110 номер 106
Смерть
28.01.1832 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла горячкою в возрасте 40 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 209 номер 12
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