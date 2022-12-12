Переведенцева (Трисоногова) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1791
Дата смерти28.01.1832 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1791
Отец: Трисоногов Иван Антонович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1815 ст.
Жених: Красноярский государственный крестьянин Василий Еремеевич Переведенцев Невеста: дочь Красноярского отставного казака Ивана Антоновича Трисоногова девица Дарья Ивановна Поручители: отец родной ... Показать все
Рождение ребёнка
13.12.1818 ст.
Сын: Переведенцев Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Переведенцев Василий Еремеевич
отец: Василий Иванович (видимо ошибка в записи) Восприемник: казак Трисоногов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 508 номер 112
Рождение ребёнка
23.09.1823 ст.
Сын: Переведенцев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Переведенцев Василий Еремеевич
Восприемник: служивый казак Иван Трисоногов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 645 номер 100
Рождение ребёнка
09.08.1826 ст.
Сын: Переведенцев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Переведенцев Василий Еремеевич
отец: мещанин Восприемник: гос. крестьянин Григорий Переведенцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 9 номер 74
Рождение ребёнка
16.06.1829 ст.
Сын: Переведенцев Петр Васильевич
Отец ребёнка: Переведенцев Василий Еремеевич
Восприемник: Красноярский мещанин Прокопий Андреевич Гаврилов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 77 номер 75
Рождение ребёнка
17.07.1830 ст.
Сын: Переведенцев Илья Васильевич
Отец ребёнка: Переведенцев Василий Еремеевич
Восприемник: Красноярский мещанин Прокопий Андреевич Гаврилов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 110 номер 106
Смерть
28.01.1832 ст.
умерла горячкою в возрасте 40 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 209 номер 12