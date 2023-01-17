Трисоногов Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трисоногов Иван Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
1786
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Трисоногов Иван в списке казаков Красноярской команды за 1786 г. при включении ее в полк
Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Дочь: Переведенцева Дарья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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