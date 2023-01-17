Трисоногов Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1786
Трисоногов Иван в списке казаков Красноярской команды за 1786 г. при включении ее в полк
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Дочь: Переведенцева Дарья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно