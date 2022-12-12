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Переведенцев Петр Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

16.06.1829 ст.

Дата смерти

31.07.1829 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

Вычислено 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1829 ст.

Отец: Переведенцев Василий Еремеевич

Мать: Переведенцева Дарья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Прокопий Андреевич Гаврилов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 77 номер 75
Смерть
31.07.1829 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер в возрасте 6 недель детским https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 98 номер 47
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