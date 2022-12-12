Переведенцев Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.06.1829 ст.
Дата смерти31.07.1829 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1829 ст.
Восприемник: Красноярский мещанин Прокопий Андреевич Гаврилов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 77 номер 75
Смерть
31.07.1829 ст.
Умер в возрасте 6 недель детским https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 98 номер 47