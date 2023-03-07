Переведенцев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1823 ст.
Восприемник: служивый казак Иван Трисоногов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 645 номер 100
Работа или профессия
1868
Неграмотный. Занимается рыболовством. Имеет дом в городе Красном Яру дом в 60 рублей серебром жена Дарья -41 дочери Варвара-18, Надежда-16, Феодосия -13, Пелагия -11 лет https://rodoslovnaya.astrobl.r... Показать все
Смерть
Неизвестно