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Переведенцев Иван Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

23.09.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

Вычислено 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1823 ст.

Отец: Переведенцев Василий Еремеевич

Мать: Переведенцева Дарья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: служивый казак Иван Трисоногов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 645 номер 100
Работа или профессия
1868
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Неграмотный. Занимается рыболовством. Имеет дом в городе Красном Яру дом в 60 рублей серебром жена Дарья -41 дочери Варвара-18, Надежда-16, Феодосия -13, Пелагия -11 лет https://rodoslovnaya.astrobl.r... Показать все
Смерть
Неизвестно
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