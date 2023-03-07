Переведенцева (Куранова) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.03.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1830 ст.
Отец: служивый казак Восприемник: казака Никифора Ивановича Ерымовского жена Фекла Кирилловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 106 номер 38
Бракосочетание
04.01.1847 ст.
Жених: купеческий сын Иван Васильевич Переведенцов - 23 лет Невеста: Дарья Ивановна - 16 дочь умершего казака Ивана Васильевича Куранов Поручители: отец Жениха купец Василий Еремеевич Переведенцов и о... Показать все
Смерть
Неизвестно