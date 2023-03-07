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Переведенцева (Куранова) Дарья Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

16.03.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1830 ст.

Отец: Куранов Иван Васильевич

Мать: Куранова Прасковья Кириловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служивый казак Восприемник: казака Никифора Ивановича Ерымовского жена Фекла Кирилловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 106 номер 38
Бракосочетание
04.01.1847 ст.

Муж: Переведенцев Василий Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: купеческий сын Иван Васильевич Переведенцов - 23 лет Невеста: Дарья Ивановна - 16 дочь умершего казака Ивана Васильевича Куранов Поручители: отец Жениха купец Василий Еремеевич Переведенцов и о... Показать все
Смерть
Неизвестно
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