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Куранов Иван Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

13.09.1802 ст.

Дата смерти

04.10.1831 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1802 ст.

Отец: Куранов Василий Данилович

Мать: Куранова Катерина Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Василий Данилович Куранов Восприемник: Диакон Гаврила Красимов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 45 номер 87
Место жительства
1825
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Казак астаханского войска конно-артилеристской N9 полуроты Куранов Иван Васильевич 20 лет Холост Список казаков АКВ https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-5-op-1-d-17 файл 23 номер 169
Бракосочетание
06.02.1829 ст.

Жена: Куранова Прасковья Кириловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак конно-артиллеристской N9 полуроты Поручители: отец жениха казак Василий Куранов и отец невесты крестьянин Кирилла Иванович Лобанов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1830 ст.

Дочь: Переведенцева Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Кириловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служивый казак Восприемник: казака Никифора Ивановича Ерымовского жена Фекла Кирилловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 106 номер 38
Смерть
04.10.1831 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер красноярской казачей команды казак Иван Васильевич Куранов 43 года ломотою https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл174 номер 35
Рождение ребёнка
05.07.1832

Сын: Куранов Петр Иванович

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Кириловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: умерший казак Восприемники: государственный крестьянин селения Теплинский Кигач Федор Кириллович Лобанов и служащего казака Никиты Ивановича Ерымовского жена Фекла Кирилловна https://rodoslovna... Показать все
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