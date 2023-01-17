Куранов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.09.1802 ст.
Дата смерти04.10.1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
13.09.1802 ст.
Отец: казак Василий Данилович Куранов Восприемник: Диакон Гаврила Красимов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 45 номер 87
Место жительства
1825
Казак астаханского войска конно-артилеристской N9 полуроты Куранов Иван Васильевич 20 лет Холост Список казаков АКВ https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-5-op-1-d-17 файл 23 номер 169
Бракосочетание
06.02.1829 ст.
Жених: казак конно-артиллеристской N9 полуроты Поручители: отец жениха казак Василий Куранов и отец невесты крестьянин Кирилла Иванович Лобанов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1830 ст.
Дочь: Переведенцева Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Куранова Прасковья Кириловна
Отец: служивый казак Восприемник: казака Никифора Ивановича Ерымовского жена Фекла Кирилловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 106 номер 38
Смерть
04.10.1831 ст.
умер красноярской казачей команды казак Иван Васильевич Куранов 43 года ломотою https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл174 номер 35
Рождение ребёнка
05.07.1832
Мать ребёнка: Куранова Прасковья Кириловна
Отец: умерший казак Восприемники: государственный крестьянин селения Теплинский Кигач Федор Кириллович Лобанов и служащего казака Никиты Ивановича Ерымовского жена Фекла Кирилловна https://rodoslovna... Показать все