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Куранов Василий Данилович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1770

Дата смерти

13.06.1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770

Отец: Куранов Данила Савельевич

Мать: Куранова Прасковья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1795

Жена: Куранова Катерина Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Куранов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Куранова Катерина Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Аристова Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Куранова Катерина Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.09.1802 ст.

Сын: Куранов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Куранова Катерина Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Василий Данилович Куранов Восприемник: Диакон Гаврила Красимов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 45 номер 87
Рождение ребёнка
20.04.1805 ст.

Сын: Куранов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Куранова Катерина Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Василий Куранов Восприемник: Красноярский городской надворный советник Лукьянчиков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 128 номер 56
Рождение ребёнка
15.11.1812 ст.

Дочь: Куранова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Куранова Катерина Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
отец: служивый казак Василий Данилович Куранов Восприемник: Красноярский государственный крестьянин Иван Иванович Точин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 310 номер 129
Рождение ребёнка
20.02.1815 ст.

Дочь: Елизарова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Куранова Катерина Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: казака Ильи Мещерякова жена Пераскева Степановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 407 номер 14
Место жительства
1822
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список 1822 года (живут в одном доме): Куранов Василий - 49 лет (1773 г,р,) в резерве с 01/03/1815, за долговременную службу Жена: Катерина 42 года (1780 г.р.) Дети: Константин-24 года (17... Показать все
Смерть
13.06.1848 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер отставной казак Василий Данилович Куранов в возрасте 78 лет от холеры https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 403 номер 64
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