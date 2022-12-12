Куранов Василий Данилович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1770
Дата смерти13.06.1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770
Бракосочетание
Около 1795
Рождение ребёнка
1798
Сын: Куранов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Куранова Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Аристова Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Куранова Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1802 ст.
Мать ребёнка: Куранова Катерина Ивановна
Отец: казак Василий Данилович Куранов Восприемник: Диакон Гаврила Красимов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 45 номер 87
Рождение ребёнка
20.04.1805 ст.
Сын: Куранов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Куранова Катерина Ивановна
Отец: казак Василий Куранов Восприемник: Красноярский городской надворный советник Лукьянчиков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 128 номер 56
Рождение ребёнка
15.11.1812 ст.
Дочь: Куранова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Куранова Катерина Ивановна
отец: служивый казак Василий Данилович Куранов Восприемник: Красноярский государственный крестьянин Иван Иванович Точин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 310 номер 129
Рождение ребёнка
20.02.1815 ст.
Дочь: Елизарова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Куранова Катерина Ивановна
Восприемник: казака Ильи Мещерякова жена Пераскева Степановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 407 номер 14
Место жительства
1822
Семейный список 1822 года (живут в одном доме): Куранов Василий - 49 лет (1773 г,р,) в резерве с 01/03/1815, за долговременную службу Жена: Катерина 42 года (1780 г.р.) Дети: Константин-24 года (17... Показать все
Смерть
13.06.1848 ст.
умер отставной казак Василий Данилович Куранов в возрасте 78 лет от холеры https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 403 номер 64