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Куранов Матвей Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1810 ст.

Дата смерти

15.02.1846 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.

Отец: Куранов Василий Данилович

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
05.01.1834 ст.

Жена: Куранова Прасковья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Матвей Васильевич Куранов - 23 лет Невеста: Прасковья Ивановна - 19 лет дочь девица умершего мещанина Ивана Петровича Тарасова Поручители: отец родной жениха отставной казак Ва... Показать все
Рождение ребёнка
26.04.1838 ст.

Дочь: Куранова Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Матвей Васильевич Куранов Восприемники: служащий казак Александр Васильевич Куранов и мещанка Любовь Васильевна Стефанова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 ... Показать все
Рождение ребёнка
19.04.1845 ст.

Дочь: Куранова Феодосия Матвеевна

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий приказной Восприемники: купеческий сын Степан Гаврилович Тарасов и крестьянина Григория Журавлева дочь девица Надежда Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 ... Показать все
Смерть
15.02.1846 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер служащий казак Матвей Васильевич Куранов в возрасте 30 лет от простуды https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 191 номер 27
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