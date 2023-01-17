Куранова (Тарасова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Тарасова) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
05.01.1834 ст.

Муж: Куранов Матвей Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Матвей Васильевич Куранов - 23 лет Невеста: Прасковья Ивановна - 19 лет дочь девица умершего мещанина Ивана Петровича Тарасова Поручители: отец родной жениха отставной казак Ва... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Куранов Константин Матвеевич

Отец ребёнка: Куранов Матвей Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 57 лет
Рождение ребёнка
26.04.1838 ст.

Дочь: Куранова Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Куранов Матвей Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Матвей Васильевич Куранов Восприемники: служащий казак Александр Васильевич Куранов и мещанка Любовь Васильевна Стефанова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 ... Показать все
Рождение ребёнка
19.04.1845 ст.

Дочь: Куранова Феодосия Матвеевна

Отец ребёнка: Куранов Матвей Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий приказной Восприемники: купеческий сын Степан Гаврилович Тарасов и крестьянина Григория Журавлева дочь девица Надежда Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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