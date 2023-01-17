Куранова (Тарасова) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.01.1834 ст.
Жених: служащий казак Матвей Васильевич Куранов - 23 лет Невеста: Прасковья Ивановна - 19 лет дочь девица умершего мещанина Ивана Петровича Тарасова Поручители: отец родной жениха отставной казак Ва... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Куранов Константин Матвеевич
Отец ребёнка: Куранов Матвей Васильевич
В семейном списке 1892 года 57 лет
Рождение ребёнка
26.04.1838 ст.
Дочь: Куранова Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Куранов Матвей Васильевич
Отец: служащий казак Матвей Васильевич Куранов Восприемники: служащий казак Александр Васильевич Куранов и мещанка Любовь Васильевна Стефанова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 ... Показать все
Рождение ребёнка
19.04.1845 ст.
Дочь: Куранова Феодосия Матвеевна
Отец ребёнка: Куранов Матвей Васильевич
Отец: служащий приказной Восприемники: купеческий сын Степан Гаврилович Тарасов и крестьянина Григория Журавлева дочь девица Надежда Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 ... Показать все
Смерть
Неизвестно