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Куранов Константин Матвеевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: Куранов Матвей Васильевич

Мать: Куранова Прасковья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 57 лет
Бракосочетание
Около 1875

Жена: Куранова Евдокия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Дочь: Елизарова Анфиса Константиновна

Мать ребёнка: Куранова Евдокия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 15 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Куранов Андрей Константинович

Мать ребёнка: Куранова Евдокия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 14 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Куранов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Куранова Евдокия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 7 лет
Место жительства
1892
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранов Константин Матвеевич -57 лет отставной казак Жена: Авдотья Ивановна - 41 год Дети: Андрей 14 лет малолеток Михаил 7 лет малолеток Анфиса -15 лет Лошадей, рогатого скота, овец... Показать все
Смерть
Неизвестно
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