Куранов Константин Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1835
В семейном списке 1892 года 57 лет
Бракосочетание
Около 1875
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Дочь: Елизарова Анфиса Константиновна
Мать ребёнка: Куранова Евдокия Ивановна
В семейном списке 1892 года 15 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Сын: Куранов Андрей Константинович
Мать ребёнка: Куранова Евдокия Ивановна
В семейном списке 1892 года 14 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Сын: Куранов Михаил Константинович
Мать ребёнка: Куранова Евдокия Ивановна
В семейном списке 1892 года 7 лет
Место жительства
1892
Семейный список: Куранов Константин Матвеевич -57 лет отставной казак Жена: Авдотья Ивановна - 41 год Дети: Андрей 14 лет малолеток Михаил 7 лет малолеток Анфиса -15 лет Лошадей, рогатого скота, овец... Показать все
Смерть
Неизвестно