Елизарова (Куранова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизарова (Куранова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.02.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1770 г.р.

Мать

Вычислено 1780 г.р.

Муж

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1815 ст.

Отец: Куранов Василий Данилович

Мать: Куранова Катерина Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: казака Ильи Мещерякова жена Пераскева Степановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 407 номер 14
Бракосочетание
25.01.1833 ст.

Муж: Елизаров Илья Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Красноярской команды малолеток Илья Иванович Елизаров -18 лет Невеста: дочь отставного казака Василия Даниловича Куранова девица Евдокия Васильевна 20 лет. Поручители: родной отец жених... Показать все
Рождение ребёнка
23.11.1833 ст.

Дочь: Елизарова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Елизаров Илья Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярской команды малолеток казак Александр Васильевич Куранов и Красноярского мещанина Аркадия Уфинцова жена Анна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 фа... Показать все
Смерть
Неизвестно
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