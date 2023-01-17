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Елизаров Илья Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
25.01.1833 ст.

Жена: Елизарова Евдокия Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Красноярской команды малолеток Илья Иванович Елизаров -18 лет Невеста: дочь отставного казака Василия Даниловича Куранова девица Евдокия Васильевна 20 лет. Поручители: родной отец жених... Показать все
Рождение ребёнка
23.11.1833 ст.

Дочь: Елизарова Анна Ильинична

Мать ребёнка: Елизарова Евдокия Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярской команды малолеток казак Александр Васильевич Куранов и Красноярского мещанина Аркадия Уфинцова жена Анна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 фа... Показать все
Смерть
Неизвестно
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