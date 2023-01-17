Елизаров Илья Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1833 ст.
Жених: казак Красноярской команды малолеток Илья Иванович Елизаров -18 лет Невеста: дочь отставного казака Василия Даниловича Куранова девица Евдокия Васильевна 20 лет. Поручители: родной отец жених... Показать все
Рождение ребёнка
23.11.1833 ст.
Дочь: Елизарова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Елизарова Евдокия Васильевна
Восприемники: Красноярской команды малолеток казак Александр Васильевич Куранов и Красноярского мещанина Аркадия Уфинцова жена Анна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 фа... Показать все
Смерть
Неизвестно