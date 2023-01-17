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Куранова Катерина Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

27.04.1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1795

Муж: Куранов Василий Данилович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Куранов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Куранов Василий Данилович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Аристова Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Куранов Василий Данилович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.09.1802 ст.

Сын: Куранов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Куранов Василий Данилович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Василий Данилович Куранов Восприемник: Диакон Гаврила Красимов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 45 номер 87
Рождение ребёнка
20.04.1805 ст.

Сын: Куранов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Куранов Василий Данилович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Василий Куранов Восприемник: Красноярский городской надворный советник Лукьянчиков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 128 номер 56
Рождение ребёнка
15.11.1812 ст.

Сын: Куранов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Куранов Василий Данилович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
отец: служивый казак Василий Данилович Куранов Восприемник: Красноярский государственный крестьянин Иван Иванович Точин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 310 номер 129
Рождение ребёнка
20.02.1815 ст.

Дочь: Елизарова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Куранов Василий Данилович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: казака Ильи Мещерякова жена Пераскева Степановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 407 номер 14
Смерть
27.04.1848 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла вдова казачка Екатерина Ивановна Куранова от ломоты в возрасте 63 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 392 номер 14
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