Куранова Катерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смерти27.04.1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1795
Рождение ребёнка
1798
Сын: Куранов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Куранов Василий Данилович
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Аристова Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Данилович
Рождение ребёнка
13.09.1802 ст.
Отец ребёнка: Куранов Василий Данилович
Отец: казак Василий Данилович Куранов Восприемник: Диакон Гаврила Красимов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 45 номер 87
Рождение ребёнка
20.04.1805 ст.
Сын: Куранов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Куранов Василий Данилович
Отец: казак Василий Куранов Восприемник: Красноярский городской надворный советник Лукьянчиков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 128 номер 56
Рождение ребёнка
15.11.1812 ст.
Сын: Куранов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Куранов Василий Данилович
отец: служивый казак Василий Данилович Куранов Восприемник: Красноярский государственный крестьянин Иван Иванович Точин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 310 номер 129
Рождение ребёнка
20.02.1815 ст.
Дочь: Елизарова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Куранов Василий Данилович
Восприемник: казака Ильи Мещерякова жена Пераскева Степановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 407 номер 14
Смерть
27.04.1848 ст.
Умерла вдова казачка Екатерина Ивановна Куранова от ломоты в возрасте 63 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 392 номер 14