Куранов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.04.1805 ст.
Дата смерти12.05.1807 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.04.1805 ст.
Отец: казак Василий Куранов Восприемник: Красноярский городской надворный советник Лукьянчиков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 128 номер 56
Смерть
12.05.1807 ст.
Отец: отставной казак Василий Данилович Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 189 номер 25