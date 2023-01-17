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Куранов Василий Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.04.1805 ст.

Дата смерти

12.05.1807 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1770 г.р.

Мать

Вычислено 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1805 ст.

Отец: Куранов Василий Данилович

Мать: Куранова Катерина Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Василий Куранов Восприемник: Красноярский городской надворный советник Лукьянчиков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 128 номер 56
Смерть
12.05.1807 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Василий Данилович Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 189 номер 25
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