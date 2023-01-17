Куранов Данила Савельевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1739 ст.
Дата смерти16.04.1809 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739 ст.
Отец: Куранов Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.
Мать ребёнка: Куранова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1770
Сын: Куранов Василий Данилович
Мать ребёнка: Куранова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.
Сын: Куранов Алексей Данилович
Мать ребёнка: Куранова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Васильева Дарья Даниловна
Мать ребёнка: Куранова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Дочь: Лазарева Мария Даниловна
Мать ребёнка: Куранова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Абольянинова Прасковья Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.1809 ст.
мещанин Данила Савельевич Куранов умер в возрасте 70 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 235номер 16