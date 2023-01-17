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Куранов Данила Савельевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1739 ст.

Дата смерти

16.04.1809 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739 ст.

Отец: Куранов Савелий

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1767 ст.

Сын: Куранов Андрей Данилович

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1770

Сын: Куранов Василий Данилович

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Сын: Куранов Алексей Данилович

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Васильева Дарья Даниловна

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Дочь: Лазарева Мария Даниловна

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Абольянинова Прасковья Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куранова Прасковья Ивановна

Смерть
16.04.1809 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
мещанин Данила Савельевич Куранов умер в возрасте 70 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 235номер 16
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