Абольянинова (Куранова) Прасковья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абольянинова (Куранова) Прасковья Даниловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1739 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: Куранов Данила Савельевич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
25.01.1814 ст.

Муж: Абольянинов Андрей Федорович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: красноярский казак Абольянинов Андрей Федорович Невеста: Пелагея Даниловна дочь умершего мещанина Данилы Савельевича Куранова Поручители: отец родной жениха Федор Абольянинов и зять невесты пон... Показать все
Смерть
Неизвестно
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