Абольянинова (Куранова) Прасковья Даниловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.
Отец: Куранов Данила Савельевич
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1814 ст.
Жених: красноярский казак Абольянинов Андрей Федорович Невеста: Пелагея Даниловна дочь умершего мещанина Данилы Савельевича Куранова Поручители: отец родной жениха Федор Абольянинов и зять невесты пон... Показать все
Смерть
Неизвестно