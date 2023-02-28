Абольянинов Андрей Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1814 ст.
Жених: красноярский казак Абольянинов Андрей Федорович Невеста: Пелагея Даниловна дочь умершего мещанина Данилы Савельевича Куранова Поручители: отец родной жениха Федор Абольянинов и зять невесты пон... Показать все
Смерть
Неизвестно