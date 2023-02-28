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Абольянинов Андрей Федорович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
25.01.1814 ст.

Жена: Абольянинова Прасковья Даниловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: красноярский казак Абольянинов Андрей Федорович Невеста: Пелагея Даниловна дочь умершего мещанина Данилы Савельевича Куранова Поручители: отец родной жениха Федор Абольянинов и зять невесты пон... Показать все
Смерть
Неизвестно
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