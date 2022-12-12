Куранов Андрей Данилович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1751 ст.
Дата смерти10.01.1843 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751 ст.
Бракосочетание
1798
Жених: казак Андрей Данилович Куранов 2 брак Невеста: вдова бывшего поселянина Евдокима Иванова Катерина Иванова 2 брак https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 7 номер 6
Рождение ребёнка
15.01.1803 ст.
Дочь: Полякова Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Куранова Екатерина Михайловна
Восприемник: Красноярского казака Алексея Калашника жена Наталья Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 74 номер 7
Рождение ребёнка
01.03.1805 ст.
Сын: Куранова Василий Андреевич
Мать ребёнка: Куранова Екатерина Михайловна
Отец: казак Андрей Куранов Восприемник: казак Иван Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 127 номер 23
Рождение ребёнка
04.09.1807 ст.
Мать ребёнка: Куранова Екатерина Михайловна
Отец: казак Андрей Куранов Восприемник: мещанин Зиновий Петров https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 180 номер 87
Рождение ребёнка
10.06.1812
Мать ребёнка: Куранова Екатерина Михайловна
Отец: казак Андрей Куранов Восприемник: казак Петр Осминин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 302 номер 47
Рождение ребёнка
06.05.1820 ст.
Сын: Куранов Константин Андреевич
Мать ребёнка: Куранова Екатерина Михайловна
Отец: отставной казак Андрей Данилович Куранов Восприемник: отставной казак Петр Данилович Осминин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 547 номер 51
Место жительства
1822
Семейный список 1822 года: отставной казак - начало службы 15/07/1781 Куранов Анлрей -55 лет -(1767 г,р.) жена Екатерина Михайловна 42 лет (1780 г,р.) дочь девица Аксинья - 19 лет (Ксения) https:/... Показать все
Смерть
10.01.1843 ст.
отставной казак умер от удушья в возрасте 92 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 317 номер 2