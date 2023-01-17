Куранов Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Савелий

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец его казак Красноярской казачьей команды. Дед и прадед были казаками.
Рождение ребёнка
Вычислено 1707

Сын: Куранов Петр Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Куранов Иван

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Военная служба
1737
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
в 1737 году урядник, через несколько лет сотник. В 1737 г., к моменту образования Астраханской Трехсотенной казачьей команды, укомплектованной, в основном, калмыками (271 человек), в Красноярской ко... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Сын: Куранов Данила Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куранов неопределен

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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