Куранов Савелий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец его казак Красноярской казачьей команды. Дед и прадед были казаками.
Рождение ребёнка
Вычислено 1707
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Куранов Иван
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1737
в 1737 году урядник, через несколько лет сотник. В 1737 г., к моменту образования Астраханской Трехсотенной казачьей команды, укомплектованной, в основном, калмыками (271 человек), в Красноярской ко... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Сын: Куранов Данила Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куранов неопределен
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно