Куранов Неопределен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Неопределен

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Куранов Савелий

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец его казак Красноярской казачьей команды. Дед и прадед были казаками.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куранов Неопределен

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно