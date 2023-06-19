Куранов Неопределен
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1680
Сын: Куранов Савелий
Мать ребёнка: не указана
Отец его казак Красноярской казачьей команды. Дед и прадед были казаками.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куранов Неопределен
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно