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Куранов неопределен

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1750 г.р.
Около 1760 г.р.
Вычислено 1768 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1780 г.р.
Вычислено 1799 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куранов Савелий

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Куранов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Родной брат Куранова Ивана Ивановича
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Куранов Иван

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Куранов Василий

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Куранов Моисей

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Куранов Иван Второй

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Куранов Иван 2 (не Ивнович)
Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Куранов Семен Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1804 ст.

Дочь: Куранова Акилина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Петр Куранов Восприемник: красноярская. вдова майорша Настасия Васильевна Шмагина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 108 номер 57
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Сын: Куранов Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Куранов Василий Неопределен

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Нужно определить отца Андрея и Степана Васильевича. Они братья, в списке 1895 года обозначены как одна семья.
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Дочь: Куранова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 44 лет вдова В семейном списке 1895 года 44 лет
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Куранов Александр Неопределен

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Дочь: Куранова Пелагея Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 33 лет вдова
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Куранов Степан

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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