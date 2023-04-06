Куранов неопределен
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Куранов Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: не указана
Родной брат Куранова Ивана Ивановича
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Куранов Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Сын: Куранов Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Куранов Моисей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Куранов Иван Второй
Мать ребёнка: не указана
Куранов Иван 2 (не Ивнович)
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1804 ст.
Дочь: Куранова Акилина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Отец: казак Петр Куранов Восприемник: красноярская. вдова майорша Настасия Васильевна Шмагина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 108 номер 57
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Сын: Куранов Василий Неопределен
Мать ребёнка: не указана
Нужно определить отца Андрея и Степана Васильевича. Они братья, в списке 1895 года обозначены как одна семья.
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Дочь: Куранова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
В семейном списке 1892 года 44 лет вдова В семейном списке 1895 года 44 лет
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Куранов Александр Неопределен
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Дочь: Куранова Пелагея Константиновна
Мать ребёнка: не указана
В семейном списке 1892 года 33 лет вдова
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Куранов Степан
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно