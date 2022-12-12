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Куранов Моисей

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Вычислено 1810 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780 ст.

Отец: Куранов неопределен

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
30.01.1802 ст.

Жена: Куранова Ирина Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Моисей Куранов Невеста: девица Ирина Григорьевна дочь отставного казака Григория Вереина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 63 номер 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Куранов Петр Моисеевич

Мать ребёнка: Куранова Ирина Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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