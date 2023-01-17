Куранова (Вереина) Ирина Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1802 ст.
Муж: Куранов Моисей
Жених: казак Моисей Куранов Невеста: девица Ирина Григорьевна дочь отставного казака Григория Вереина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 63 номер 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Отец ребёнка: Куранов Моисей
Смерть
Неизвестно