Куранова (Вереина) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Вереина) Ирина Григорьевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Вычислено 1810 г.р.

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
30.01.1802 ст.

Муж: Куранов Моисей

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Моисей Куранов Невеста: девица Ирина Григорьевна дочь отставного казака Григория Вереина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 63 номер 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Куранов Петр Моисеевич

Отец ребёнка: Куранов Моисей

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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