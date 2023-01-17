Куранова Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1848
Дата смерти15.05.1912 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848
Отец: Куранов неопределен
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 44 лет вдова
Бракосочетание
Около 1870
Муж: Куранов Семен
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Отец ребёнка: Куранов Семен
В семейном списке 1892 года 19 лет служащий казак
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Дочь: Куранова Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Куранов Семен
В семейном списке 1892 года 9 лет
Место жительства
1892
Куранова Прасковья Васильевна - 44 лет вдова (муж Куранов Семен умер до 1890 года) Дети: Андрей Семенович - 19 лет служащий казак Авдотья - 9 лет Лошадей не имеют, рогатого скота - 2 Семейного состо... Показать все
Смерть
15.05.1912 ст.
Умерла вдова Параскева Васильевна Куранова от порока сердца в возрасте 62 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-78 файл 17 номер 18