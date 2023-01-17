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Куранова Прасковья Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1848

Дата смерти

15.05.1912 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848

Отец: Куранов неопределен

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 44 лет вдова
Бракосочетание
Около 1870

Муж: Куранов Семен

Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Сын: Куранов Андрей Семенович

Отец ребёнка: Куранов Семен

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 19 лет служащий казак
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Дочь: Куранова Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Куранов Семен

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 9 лет
Место жительства
1892
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Куранова Прасковья Васильевна - 44 лет вдова (муж Куранов Семен умер до 1890 года) Дети: Андрей Семенович - 19 лет служащий казак Авдотья - 9 лет Лошадей не имеют, рогатого скота - 2 Семейного состо... Показать все
Смерть
15.05.1912 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла вдова Параскева Васильевна Куранова от порока сердца в возрасте 62 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-78 файл 17 номер 18
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