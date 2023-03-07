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Куранов Семен Александрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.04.1845 ст.

Дата смерти

До 1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1845 ст.

Отец: Куранов Александр Алексеевич

Мать: Куранова Варвара Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: Отставной казак Василий Андреевич Баранов и красноярского умершего мещанина Ивана Дмитриевича Тутаринова дочь девица Мария Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/a... Показать все
Бракосочетание
Около 1870

Жена: Куранова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Дочь: Мещерякова Аграфена Семеновна

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Сын: Куранов Андрей Семенович

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 19 лет служащий казак В семейном списке 1895 года 22 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Дочь: Куранова Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 9 лет В семейном списке 1895 года 14 лет
Смерть
До 1890
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