Куранов Семен Александрович
Место рождения
Дата рождения20.04.1845 ст.
Дата смертиДо 1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1845 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: Отставной казак Василий Андреевич Баранов и красноярского умершего мещанина Ивана Дмитриевича Тутаринова дочь девица Мария Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/a... Показать все
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Дочь: Мещерякова Аграфена Семеновна
Мать ребёнка: Куранова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Мать ребёнка: Куранова Прасковья Васильевна
В семейном списке 1892 года 19 лет служащий казак В семейном списке 1895 года 22 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Дочь: Куранова Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Куранова Прасковья Васильевна
В семейном списке 1892 года 9 лет В семейном списке 1895 года 14 лет
Смерть
До 1890