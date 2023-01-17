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Куранов Андрей Семенович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873

Отец: Куранов Семен

Мать: Куранова Прасковья Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 19 лет служащий казак
Бракосочетание
17.07.1900 ст.

Жена: Куранова Александра Гавриловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Андрей Семенович Куранов - 26 лет холост Невеста: казачка Александра Гавриловна Аристова - 17лет девица Поручители: казаки Павел Васильевич Плотцов, Алексей Васильевич Плотцов, Стефан Гав... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1901 ст.

Дочь: Куранова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Куранова Александра Гавриловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казачьего сословия Гавриил Викентьевич Куранов и девица Анастасия Павловна Плотцова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-35 файл 40 номер 93
Смерть
Неизвестно
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