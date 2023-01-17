Куранов Андрей Семенович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1873
Отец: Куранов Семен
В семейном списке 1892 года 19 лет служащий казак
Бракосочетание
17.07.1900 ст.
Жених: казак Андрей Семенович Куранов - 26 лет холост Невеста: казачка Александра Гавриловна Аристова - 17лет девица Поручители: казаки Павел Васильевич Плотцов, Алексей Васильевич Плотцов, Стефан Гав... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1901 ст.
Дочь: Куранова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Куранова Александра Гавриловна
Восприемники: казачьего сословия Гавриил Викентьевич Куранов и девица Анастасия Павловна Плотцова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-35 файл 40 номер 93
Смерть
Неизвестно