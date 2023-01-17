Куранова Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения31.10.1913 ст.
Дата смерти04.12.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1913 ст.
Восприемники: казак Петр Яковлевич Баранов и мещанка Александра Павловна Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-79 файл 69 номер 171
Смерть
04.12.1913 ст.
Умерла от дизентерии в возрасте 1 месяцаhttps://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-81 файл 55 номер 116