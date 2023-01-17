Куранова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова Александра Андреевна

Куранова Александра Андреевна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

31.10.1913 ст.

Дата смерти

04.12.1913 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1873 г.р.

Мать

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1913 ст.

Отец: Куранов Андрей Семенович

Мать: Куранова Александра Гавриловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Петр Яковлевич Баранов и мещанка Александра Павловна Мещерякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-79 файл 69 номер 171
Смерть
04.12.1913 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от дизентерии в возрасте 1 месяцаhttps://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-81 файл 55 номер 116
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close