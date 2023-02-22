Куранов Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1914 ст.
Дата смерти14.04.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1914 ст.
Восприемники: казаки Александр Варламович Кайдалов и Капитолина Ильинична Аристова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 файл 103 номер 189
Смерть
14.04.1916 ст.
Умер от крупозного воспаления легких в возрасте 1,5 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-92 файл 21 номер 51