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Куранов Михаил Андреевич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

23.10.1914 ст.

Дата смерти

14.04.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1873 г.р.

Мать

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1914 ст.

Отец: Куранов Андрей Семенович

Мать: Куранова (Аристова) Александра Гавриловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Александр Варламович Кайдалов и Капитолина Ильинична Аристова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 файл 103 номер 189
Смерть
14.04.1916 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от крупозного воспаления легких в возрасте 1,5 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-92 файл 21 номер 51

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