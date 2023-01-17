Куранова (Аристова) Александра Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1900 ст.
Жених: казак Андрей Семенович Куранов - 26 лет холост Невеста: казачка Александра Гавриловна Аристова - 17лет девица Поручители: казаки Павел Васильевич Плотцов, Алексей Васильевич Плотцов, Стефан Гав... Показать все
Смерть
Неизвестно