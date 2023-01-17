Куранова (Аристова) Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Аристова) Александра Гавриловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
17.07.1900 ст.

Муж: Куранов Андрей Семенович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Андрей Семенович Куранов - 26 лет холост Невеста: казачка Александра Гавриловна Аристова - 17лет девица Поручители: казаки Павел Васильевич Плотцов, Алексей Васильевич Плотцов, Стефан Гав... Показать все
Смерть
Неизвестно
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