Куранова (Займенцева) Варвара Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1829 ст.
Жених: Красноярской казачей команды малолеток Куранов Александр Алексеевич Невеста: Красноярской казачей команды служащего казака Андрея Яковлевича Займенцева дочь девица Варвара Андреевна Поручители... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1830 ст.
Сын: Куранов Иоанн Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Алексеевич
Отец: Красноярской команды малолеток казак Восприемник: Красноярский мешанин Иван Никанорович Займенцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 104 номер 12
Рождение ребёнка
04.01.1834 ст.
Дочь: Куранов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Алексеевич
Отец: служащий казак Восприемники: саратовский мещанин Степан Александрович Попов и красноярского мещанина Аркадия Григорьевича Уфимцова жена Анна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1836 ст.
Дочь: Куранова Гликерия Александровна
Отец ребёнка: Куранов Александр Алексеевич
Отец: служащий казак Восприемники: кр. мещ. Прокопий Гаврилов и умершего казака Андрея Займенцева дочь девица Акилина Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 318 номер... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1838 ст.
Дочь: Куранова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Куранов Александр Алексеевич
Отец: служащий казак Восприемники: дьячек Калистрат Озеров и казачья дочь девица Акилина Андреевна Займинцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 411 номер 64
Рождение ребёнка
28.11.1840 ст.
Сын: Куранов Иоанн Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Алексеевич
Отец: служащий казак Восприемник: казак Василий Ерымовский и жена казака Ирина Андреевна Курочкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 41 номер 136
Смерть
Неизвестно