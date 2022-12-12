Куранова (Займенцева) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Займенцева) Варвара Андреевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
28.01.1829 ст.

Муж: Куранов Александр Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярской казачей команды малолеток Куранов Александр Алексеевич Невеста: Красноярской казачей команды служащего казака Андрея Яковлевича Займенцева дочь девица Варвара Андреевна Поручители... Показать все
Рождение ребёнка
21.01.1830 ст.

Сын: Куранов Иоанн Александрович

Отец ребёнка: Куранов Александр Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: Красноярской команды малолеток казак Восприемник: Красноярский мешанин Иван Никанорович Займенцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 104 номер 12
Рождение ребёнка
04.01.1834 ст.

Дочь: Куранов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Куранов Александр Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: саратовский мещанин Степан Александрович Попов и красноярского мещанина Аркадия Григорьевича Уфимцова жена Анна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1836 ст.

Дочь: Куранова Гликерия Александровна

Отец ребёнка: Куранов Александр Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: кр. мещ. Прокопий Гаврилов и умершего казака Андрея Займенцева дочь девица Акилина Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 318 номер... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1838 ст.

Дочь: Куранова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Куранов Александр Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: дьячек Калистрат Озеров и казачья дочь девица Акилина Андреевна Займинцева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 411 номер 64
Рождение ребёнка
28.11.1840 ст.

Сын: Куранов Иоанн Александрович

Отец ребёнка: Куранов Александр Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемник: казак Василий Ерымовский и жена казака Ирина Андреевна Курочкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 41 номер 136
Смерть
Неизвестно
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