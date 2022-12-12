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Куранов Иоанн Александрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

28.11.1840 ст.

Дата смерти

10.02.1841 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1840 ст.

Отец: Куранов Александр Алексеевич

Мать: Куранова Варвара Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемник: казак Василий Ерымовский и жена казака Ирина Андреевна Курочкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 41 номер 136
Смерть
10.02.1841 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Александр Куранов Умер Иоанн в возрасте 2 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 140 номер 8
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