Куранов Иоанн Александрович
Место рождения
Дата рождения28.11.1840 ст.
Дата смерти10.02.1841 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.11.1840 ст.
Отец: служащий казак Восприемник: казак Василий Ерымовский и жена казака Ирина Андреевна Курочкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 41 номер 136
Смерть
10.02.1841 ст.
Отец: казак Александр Куранов Умер Иоанн в возрасте 2 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 140 номер 8