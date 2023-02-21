Куранова Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова Александра Александровна

Куранова Александра Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1847 ст.

Отец: Куранов Александр Алексеевич

Мать: Куранова Варвара Андреевна

Отец: умерший казак Восприемники: крестьянин Яков Стефанович Смирнов и служащего казака Ильи Федоровича Вереина жена Акилина Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 259... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close