Куранова Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1847 ст.
Отец: умерший казак Восприемники: крестьянин Яков Стефанович Смирнов и служащего казака Ильи Федоровича Вереина жена Акилина Андреевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 259... Показать все
Смерть
Неизвестно