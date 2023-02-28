Куранов Георгий Александрович
Место рождения
Дата рождения04.01.1834 ст.
Дата смерти10.08.1847 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1834 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: саратовский мещанин Степан Александрович Попов и красноярского мещанина Аркадия Григорьевича Уфимцова жена Анна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/... Показать все
Смерть
10.08.1847 ст.
Мать: вдова казачка Умер от горячки в возрасте 13 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 312 номер 112