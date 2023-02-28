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Куранов Георгий Александрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

04.01.1834 ст.

Дата смерти

10.08.1847 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1834 ст.

Отец: Куранов Александр Алексеевич

Мать: Куранова Варвара Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: саратовский мещанин Степан Александрович Попов и красноярского мещанина Аркадия Григорьевича Уфимцова жена Анна Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/... Показать все
Смерть
10.08.1847 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Мать: вдова казачка Умер от горячки в возрасте 13 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 312 номер 112
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