Куранов Иван Второй
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1780 ст.
Отец: Куранов неопределен
Мать: не указана
Куранов Иван 2 (не Ивнович)
Рождение ребёнка
21.07.1810 ст.
Сын: Куранов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Отец: казак Иван Куранов Восприемник: мещанин Кирилл Калашников https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 250 номер 85
Рождение ребёнка
02.12.1812 ст.
Мать ребёнка: не указана
Отец: отставной казак Иван Куранов Восприемник: мещанин Кирилл Дмитриевич Калашников https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 310 номер 137
Смерть
Неизвестно