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Куранов Иван Второй

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780 ст.

Отец: Куранов неопределен

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Куранов Иван 2 (не Ивнович)
Рождение ребёнка
21.07.1810 ст.

Сын: Куранов Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Иван Куранов Восприемник: мещанин Кирилл Калашников https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 250 номер 85
Рождение ребёнка
02.12.1812 ст.

Сын: Куранов Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Иван Куранов Восприемник: мещанин Кирилл Дмитриевич Калашников https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 310 номер 137
Смерть
Неизвестно
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