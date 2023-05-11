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Куранов Михаил Иванович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806 ст.

Отец: Куранов неопределен

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
30.04.1836 ст.

Жена: Куранова Елена Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Михаил Иванович Куранов 29 лет Невеста: Елена Васильевна 19 лет, дочь девица крестьянина Василия Григорьевича Зотова Поручители: благословенный отец отставной казак Евдоким Васил... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1837 ст.

Сын: Куранов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Куранова Елена Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Михаил Иванович Куранов Восприемники: Тамбовской губернии Елатомский мещанин Алексей Шихаев и отставного казака Алексея Куранова дочь девица Акилина Алексеевна https://rodoslo... Показать все
Рождение ребёнка
13.06.1839 ст.

Сын: Куранов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Куранова Елена Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Михаил Иванович Куранов Восприемники: Тамбовской губернии Елатомский мещанин Алексей Григорьевич Тихонов и красноярского мещанина Антона Титовича Шапова? жена Акилина Тимофеева ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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