Куранов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1806 ст.
Отец: Куранов неопределен
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1836 ст.
Жених: служащий казак Михаил Иванович Куранов 29 лет Невеста: Елена Васильевна 19 лет, дочь девица крестьянина Василия Григорьевича Зотова Поручители: благословенный отец отставной казак Евдоким Васил... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1837 ст.
Сын: Куранов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Куранова Елена Васильевна
Отец: отставной казак Михаил Иванович Куранов Восприемники: Тамбовской губернии Елатомский мещанин Алексей Шихаев и отставного казака Алексея Куранова дочь девица Акилина Алексеевна https://rodoslo... Показать все
Рождение ребёнка
13.06.1839 ст.
Мать ребёнка: Куранова Елена Васильевна
Отец: отставной казак Михаил Иванович Куранов Восприемники: Тамбовской губернии Елатомский мещанин Алексей Григорьевич Тихонов и красноярского мещанина Антона Титовича Шапова? жена Акилина Тимофеева ... Показать все
Смерть
Неизвестно