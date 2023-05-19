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Куранов Иван Михайлович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

13.06.1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1839 ст.

Отец: Куранов Михаил Иванович

Мать: Куранова Елена Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Михаил Иванович Куранов Восприемники: Тамбовской губернии Елатомский мещанин Алексей Григорьевич Тихонов и красноярского мещанина Антона Титовича Шапова? жена Акилина Тимофеева ... Показать все
Бракосочетание
17.01.1860

Жена: Куранова Анна Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Иван Михайлович Куранов -21 Невеста: Анна Алексеевна -17 дочь девица отставного казака Алексея Дмитриевича Белянина Поручители: служащие казаки Федор Стефанович Мамутов, Констант... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1860 ст.

Дочь: Куранова Настасия Ивановна

Мать ребёнка: Куранова Анна Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Петр Алексеевич Белянин и служащего казака Василия Ильича Елизарова жена Мария Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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