Куранов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.06.1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1839 ст.
Отец: Куранов Михаил Иванович
Отец: отставной казак Михаил Иванович Куранов Восприемники: Тамбовской губернии Елатомский мещанин Алексей Григорьевич Тихонов и красноярского мещанина Антона Титовича Шапова? жена Акилина Тимофеева ... Показать все
Бракосочетание
17.01.1860
Жена: Куранова Анна Алексеевна
Жених: служащий казак Иван Михайлович Куранов -21 Невеста: Анна Алексеевна -17 дочь девица отставного казака Алексея Дмитриевича Белянина Поручители: служащие казаки Федор Стефанович Мамутов, Констант... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1860 ст.
Дочь: Куранова Настасия Ивановна
Мать ребёнка: Куранова Анна Алексеевна
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Петр Алексеевич Белянин и служащего казака Василия Ильича Елизарова жена Мария Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл ... Показать все
Смерть
Неизвестно