Куранова (Зотова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Зотова) Елена Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1816 ст.

Дата смерти

30.04.1836 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.01.1837 ст.

Сын: Куранов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Михаил Иванович Куранов Восприемники: Тамбовской губернии Елатомский мещанин Алексей Шихаев и отставного казака Алексея Куранова дочь девица Акилина Алексеевна https://rodoslo... Показать все
Рождение ребёнка
13.06.1839 ст.

Сын: Куранов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Куранов Михаил Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Михаил Иванович Куранов Восприемники: Тамбовской губернии Елатомский мещанин Алексей Григорьевич Тихонов и красноярского мещанина Антона Титовича Шапова? жена Акилина Тимофеева ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куранов Михаил Иванович

Смерть
30.04.1836 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Михаил Иванович Куранов 29 лет Невеста: Елена Васильевна 19лет, дочь девица крестьянина Василия Григорьевича Зотова Поручители: благословенный отец отставной казак Евдоким Василь... Показать все
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