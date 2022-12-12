Куранов Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.01.1837 ст.
Дата смерти23.07.1839 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
10.01.1837 ст.
Отец: Куранов Михаил Иванович
Отец: отставной казак Михаил Иванович Куранов Восприемники: Тамбовской губернии Елатомский мещанин Алексей Шихаев и отставного казака Алексея Куранова дочь девица Акилина Алексеевна https://rodoslo... Показать все
Смерть
23.07.1839 ст.
Умер в возрасте 3 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 529 номер 35