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Куранов Григорий Михайлович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

10.01.1837 ст.

Дата смерти

23.07.1839 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1837 ст.

Отец: Куранов Михаил Иванович

Мать: Куранова Елена Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Михаил Иванович Куранов Восприемники: Тамбовской губернии Елатомский мещанин Алексей Шихаев и отставного казака Алексея Куранова дочь девица Акилина Алексеевна https://rodoslo... Показать все
Смерть
23.07.1839 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер в возрасте 3 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 529 номер 35
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