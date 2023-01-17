Куранова Настасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.12.1860 ст.
Дата смерти20.12.1860 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.12.1860 ст.
Отец: Куранов Иван Михайлович
Мать: Куранова Анна Алексеевна
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Петр Алексеевич Белянин и служащего казака Василия Ильича Елизарова жена Мария Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл ... Показать все
Смерть
20.12.1860 ст.
Умерла в возрасте 8 днейhttps://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 371 номер 79