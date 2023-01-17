Куранова Настасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова Настасия Ивановна

Куранова Настасия Ивановна

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

17.12.1860 ст.

Дата смерти

20.12.1860 ст.

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

Вычислено 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1860 ст.

Отец: Куранов Иван Михайлович

Мать: Куранова Анна Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Петр Алексеевич Белянин и служащего казака Василия Ильича Елизарова жена Мария Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл ... Показать все
Смерть
20.12.1860 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 8 днейhttps://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 371 номер 79
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close